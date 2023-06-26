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فيديو/ ابوزيد عبر شاشة الشرقية وسيناريوهات الازمة بين روسيا وقوات فاغنر

منذ ساعة واحدة
فيديو/ ابوزيد عبر شاشة الشرقية وسيناريوهات الازمة بين روسيا وقوات فاغنر

وطنا اليوم –  اشتضافة قناة الشرقية مدير تحرير موقع وطنا اليوم نضال ابوزيد للحديث عن  سيناريوهات الازمة بين روسيا وقوات فاغنر ، حيث اشار ابوزيد في حديثه الى ان ما حدث لا يرقى الى مستوى التمرد رغم كل التحليلات التي ذهبت الى ان فاغنر تمرد على القيادة الروسية حيث رجح ابوزيد ان يوكون الخيار الاكثر احتمالا هو تخطيط من قبل قائد فاغنر ليتمكن من سحب قواته التي تعاني من خسائر جراء عملياتها في باخنوت في اوكرانيا الى داخل الحدود الروسية دون ان تعترضها طائرات حلفاء زيلينسكي او ان يتم ملاحقة قواته المنسحبة .

واكد ابوزيد ان كان بامكان بوتين قصف قوات فاغنر اثناء تقدمها على الطريق الدولي من الحدود الروسية الى موسكو طريق M4 الا ان ذلك لم يحدث مما يرجح  الخيار الذي ذهب اليه ابوزيد وهو ان تخطيط مسبق حدث لاعطاء مجال لقوات فاغنر الدخول الى داخل الاراضي الروسية دون تعرضها لاي قصف او ملاحقة من قبل حلفاء اوكرانيا .


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