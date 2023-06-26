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الرئيس الروسي يعتبر زعيم فاغنر “خائن”

منذ ساعة واحدة
الرئيس الروسي يعتبر زعيم فاغنر “خائن”

 

 

وطنا اليوم – الرئيس الروسي اعتبر زعيم جماعة فاغنر “بالخائن”، لكن الأمور هدأت وحصل الأخير على “ضمان شخصي من بوتين”، فهل سيكون كافيا لعدم تعرضه للانتقام في المستقبل؟ مقابلة تلفزيونية قبل سنوات، أعاد العديد نشرها على مواقع التواصل، قال فيها الرئيس بوتين إنه يمكن “أن يغفر لمن أساء إليه”، لكنه استدرك قائلا: “ليس على كل شيء”.وعندما سأله المحاور: “ما هو الشيء الذي من المستحيل عليك التسامح فيه؟”، فرد بوتين قائلا: “الخيانة”. بوتين لا ينسى وقالت مديرة مكتب CNN السابقة في موسكو، جيل دوهيرتي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يغفر للخونة”، رغم أنه طلب من زعيم قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين الذهاب إلى بيلاروسيا، إلا أنه لا يزال “خائنا”. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لدوجيرتي، حيث أضافت: “أعتقد أن بوتين لن يغفر ذلك أبدا.. أعتقد أنها معضلة حقيقية لأنه طالما أن بريغوجين يتصرف بالطريقة التي يتصرف بها ولديه نوع من الدعم فإنه يمثل تهديدا، بصرف النظر عن مكان وجوده”. وتابعت قائلة: “يبدو بوتين نفسه ضعيفا حقا، لو كنت بمكان بوتين، سأكون قلقة بشأن هؤلاء الناس في شوارع روستوف يهتفون لأفراد فاغنر عند مغادرتهم.. لماذا يهتف المواطنون الروس العاديون في الشارع للناس الذين يحاولون القيام بانقلاب؟ هذا يعني أنهم ربما يدعمونهم لكنهم قد يحبونهم.. أيا كان الأمر، فهذه أخبار سيئة حقا لبوتين”. ويذكر أن موسكو قالت في وقت متأخر السبت، إن بريغوجين سيذهب إلى بيلاروسيا وسيتم إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه في صفقة لإنهاء تمرده، وذلك في إعلان يتوج 36 ساعة محمومة في البلاد، لكن الكثير لا يزال غير مؤكد.

 


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