بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الغذاء والدواء تنشر مقطعا توعويا حول آلية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

منذ ساعة واحدة
الغذاء والدواء تنشر مقطعا توعويا حول آلية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

وطنا اليوم:نشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأحد، مقطع فيديو توعوي حول آلية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية إلى مركز اليقظة الدوائي الأردني التابع للمؤسسة.
وتضمن الفيديو شرحا وإرشادات عن آلية تعبئة نموذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية بالمعلومات المطلوبة حيث يتوفر رابط النموذج سهل التعبئة على صفحة المؤسسة www.jfda.jo باللغتين العربية والإنجليزية أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع.
ونوه المقطع إلى أهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية حيث يساهم كل إبلاغ في حماية مقدم المبلغ وعائلته والآخرين وتحسين سلامة الأدوية لجميع المرضى.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها للاستفسار عن أي أعراض جانبية أو الإبلاغ عنها من خلال البريد الإلكتروني jpc@jfda.jo وموقع المؤسسة الإلكتروني:
https://primaryreporting.who-umc.org/JO
أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع QR Code

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:49

يوم عرفة .. عطلة رسمية لتلفريك عجلون

16:37

تعديل موقع محطة الترخيص المتنقل ليوم غدٍ

16:23

تفاصيل دوام السوق المركزي والمسالخ والمتنزهات بالعيد

16:18

قصفوا سوقاً شعبياً مليئاً بالمدنيين.. قتلى جرحى في غارات روسية على شمال سوريا

15:53

العثور على جثة خمسيني متوفيا بالعاصمة عمان

15:42

أمانة عمّان تنشر مواقع بيع الأضاحي

15:30

العجارمة : اختيار مراقبي التوجيهي ليست من باب التنفيعات

15:27

اتفاقية لتشغيل 500 طبيب بالأردن حتى نهاية العام

15:24

الخصاونة في إجازة خاصة.. كريشان رئيسا للوزراء بالوكالة

15:20

إرادة ملكية بان يتولى كريشان أعمال رئيس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة

14:51

أهمل ولم يختلس.. السجن لمأمور مستودع وتغريمه ٥٣ ألف دينار

14:34

المستهلك تطالب بالالتزام بالاماكن المحددة لذبح الاضاحي وتخصيص جزء منها للاسر المعوزة

وفيات

وفيات الأحد 25-6-2023البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسىشكر على تعازٍ من عشائر الشرفات في البادية الشماليةوفيات الجمعة 23-6-2023رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى رشيد عبد الرحمن ملكاوي – أبو رائد