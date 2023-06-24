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مسؤول أميركي يتحدث عن “انشقاق” في الجيش الروسي وموسكو تنفي

منذ 3 ثواني
مسؤول أميركي يتحدث عن “انشقاق” في الجيش الروسي وموسكو تنفي

 

 

وطنا اليوم – قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية لـ “سكاي نيوز عربية”، إن الأجهزة الاستخباراتية الأميركية رصدت في الساعات الماضية انشقاق أعداد كبيرة من الجنود الروس عن قياداتهم العسكرية وانضمامهم إلى حركة قوات “فاغنر”، وهو الأمر الذي سارعت موسكو إلى نفيه. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول له الحديث عن الموضوع علنا، أن العمليات التي تقوم بها “فاغنر” تلقى تأييدا واسعا من قبل الجنود والضباط الروس المنتشرين داخل أوكرانيا وأيضا في الأراضي الروسية وفي القواعد القريبة من الحدود الأوكرانية. وردا على سؤال عما إذا كانت “فاغنر” تملك القدرات والجهوزية العسكرية للوصول إلى موسكو، قال المسؤول إن كل الاحتمالات واردة، مؤكدا أنه “علينا مراقبة تحركات الجنرالات الكبار في وزارة الدفاع الروسية في الساعات المقبلة لمعرفة مسار حركة تمرّد “فاغنر”.

 


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