المهندسين تنظم المعرض الأول للفنون والحرف اليدوية للمهندسات

وطنا اليوم – تحت رعاية نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي نظمت لجنة المهندسات الاردنيات المعرض الاول للفنون والحرف اليدوية للمهندسات في جاليري أمانة عمان الكبرى -راس العين.

واكد ممثل نقيب المهندسين عضو مجلس النقابة الدكتور ابراهيم العدوان على دور المهندسة الاردنية في الانجاز في كافة المجالات في هذا الوطن ، مبينا أن للمهندس الاردني ابداعات متميزة واضحة ، وعبر العدوان عن تقديره ومجلس النقابة لتنظيم هذا المعرض الذي يبرز

الابداعات الفنية والحرفية للمهندسة الاردنية الى جانب ابداعها في مجال الهندسة ، مؤكدا على

اهمية اقامة مثل هذه المعارض التي تعمل على تسويق المنتج المحلي للزميلات المهندسات والتعريف بالمنتج للمساهمة في تعزيز فرص الانتاج وتحسين المستوى المعيشي لهن .

كاشفا أن إقامة مثل هذه النشاطات تهدف الى تعزيز إنتاجية الزميلات المهندسات وتحفيزهم ومساعدتهم على تأسيس وتطوير المشاريع الإنتاجية الصغيرة مؤكدا ان نقابة المهندسين الاردنيين تدعم البرامج التي تسهم في استثمار طاقات المهندسين في شتى المجالات سواء من خلال المبادرات او المعارض لتكون منارات تاهيل وتدريب وتعلم ونقاط جذب للمهندسين الشباب لصقل مهاراتهم وقدراتهم.

مؤكدا أن هذا الابداع يجب أن يتم دعمه من كافة الجهات المعنية حيث أبرز هذا المعرض ابداعات الزميلات المهندسات بصورة مميزة وجب الوقوف عندها والعمل مع كافة الجهات لدعمها وابرازها وتشجيع المهندسات على الاستمرار بالبحث عن بدائل في الابداع والانجاز خاصة واننا نعاني من بطالة ، ووجب علينا مواكبة سوق العمل وابراز امكانياتنا كمهندسين في كافة المجالات .

فميا أكدت نائب رئيسة لجنة المهندسات الاردنيات المهندسة سارة ابو غربية أن هذا المعرض يتيح للزميلات المهندسات عرض الاعمال الفنية والاشغال اليدوية التي يقمن بإنجازها لابراز ابداعاتهن في مجالات الرسم، والحرف اليديوية ، واتتاج مواد التجميل وغيرها ، حيث جاءت فكرة المعرض للمساهمة في مساعدة الزميلات المهندسات في تسويق اعمالهن الحرفية المميزة ، ولابراز ابداعاتهن أمام المؤسسات بهدف استقطاب الدعم المطلوب لهذه الابداعات ما يسهم في مساعدة الزميلات على توفير دخل مناسب لهن . وتقدمت بالشكر لكافة المهندسات المشاركات ، والمؤسسات والجمعيات الحرفية المشاركة بالمعرض .