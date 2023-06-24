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إجراءات أمنية مشددة في موسكو وفتح تحقيق مع قائد “فاغنر”

منذ ساعة واحدة
إجراءات أمنية مشددة في موسكو وفتح تحقيق مع قائد “فاغنر”

موسكو 24 حزيران (بترا)- نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” اليوم السبت، عن مصدر أمني، قوله: إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة موسكو في أعقاب دعوة قائد مجموعة “فاغنر” إلى تمرد مسلح ضد القيادة العسكرية الروسية.

وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني “تم تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو، والمواقع الأكثر أهمية، وكذلك أجهزة الدولة ومنشآت النقل، وفق مصدر أمني في العاصمة”.
وفتحت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، تحقيقاً بحق قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية، يفغيني بريغوجين، بتهمة الدعوة إلى تمرد مسلح ضد قيادته.


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