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الشاباك : السلطة فقدت السيطرة بشمال الضفة ومضطرون لملء الفراغ

منذ ساعة واحدة
الشاباك : السلطة فقدت السيطرة بشمال الضفة ومضطرون لملء الفراغ

وطنا اليوم:قالت قناة عبرية إن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار حذر خلال لقائه مسؤولين أمميين مؤخرا من أن السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة على مناطق واسعة من شمال الضفة الغربية المحتلة بما فيها نابلس وجنين.
وكشفت القناة “11” العبرية النقاب عن لقاء استثنائي عقده “بار” مع مسؤولين كبار في الأمم المتحدة في نيويورك قبل حوالي أسبوعين حذرهم خلاله من أن السلطة لم تعد تحكم على الأرض في العديد من المناطق وخاصة شمال الضفة.
وقالت القناة وفق ترجمة وكالة “صفا” إن “بار” أوضح للمسؤولين الأمميين أن السلطة تعاني من فقدان السيطرة على مناطق في شمال الضفة وأن أحداث الأيام الأخيرة تثبت ذلك جيداً.
وحسب القناة قال بار للمسؤولين الأممين إن جيش الاحتلال والشاباك مضطران لملء هذا الفراغ الذي تتركه السلطة.
كما تطرق اللقاء – وفقاً للقناة – للملف الإيراني والوضع في قطاع غزة، بالإضافة الى قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة والمحاولات الإسرائيلية لممارسة المزيد من الضغوط بهذا الملف


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