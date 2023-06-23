مئات الأردنيين عالقون على حدود العمري

وطنا اليوم:شكا قادمون إلى الأردن من المملكة العربية السعودية، من بطؤ شديد في حركة المرور على حدود العمري، والتي تربط بين الأردن والسعودية.

وقال مواطنون إنهم قدموا إلى الأردن من أجل قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، إلا أنهم تفاجئوا ببطؤ الحركة على الحدود منذ الساعة الخامسة من صباح الجمعة ولغاية اللحظة ما زالوا يتواجدون على الحدود بانتظار دخولهم إلى الاردن.

وأظهرت مقاطع فيديو مئات السيارات تنظر مغادرة الحدود تحت أشعة الشمس.

وأضافوا أنهم يعيشون لحظات صعبة في ظل نفاذ المياه لديهم وسط ارتفاع درجات الحرارة