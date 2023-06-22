التربية: ثلث المتقدمين لامتحان التوجيهي لأغراض رفع المعدل

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية احمد المساعفة إن الوزارة أنهت استعداداتها بما يخص امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، لافتاً بأنه تم توفير الأجواء الملائمة للتقدم للامتحان وبما يلبي احتياجات الطلبة من مياه الشرب والتهوية والإضاءة المناسبتين والمقاعد وكافة المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان.

وأضاف المساعفة، أن الوزارة ستخصص الأقلام لطلبة الثانوية العامة عن طريقها دون الحاجة لإحضار الأقلام من قبل الطالب.

وتابع بان 189410 طلاب سيتقدمون لامتحان الثانوية العامة، مبيناً بأنه نحو ثلث الطلبة هم دراسة خاصة من طلبة (رفع المعدل أو استكمال متطلبات النجاح) وموزعين على 766 مركز امتحاني بحيث تضم هذه المراكز 1856 قاعة امتحانيه.

وأشار عبر إذاعة الأمن العام إلى أن 26 طالباً سيتقدمون لامتحان الثانوية العام داخل مركز الحسين للسرطان بالإضافة لأشخاص داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع نشامى الأمن العام.

ودعا المساعفة الطلبة التعرف على مركز الامتحان والحضور قبل موعد الامتحان بساعة تجنباً للازدحام المروري أو أي ظروف محيطة قد يقع بها الطالب مع ضرورة الدخول لموقع الوزارة والتعرف على تعليمات الامتحان