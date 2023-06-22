المركزي يعمم على البنوك بعدم استيفاء رسوم أو عمولات خارج إطار التعليمات

وطنا اليوم:عمم البنك المركزي الأردني، على البنوك المرخصة في المملكة، بعدم استيفاء أي رسوم أو عمولات على الحسابات البنكية الأساسية خارج المنصوص عليها بالتعليمات ذات العلاقة.

ووفق التعميم ، فقد عمم البنك المركزي، نتائج دراسة أجراها حول قياس مدى رضا عملاء الحساب البنكي الأساسي.

ودعا البنك المركزي؛ البنوك المحلية إلى دراسة نتائج الدراسة التي أجريت مؤخرا، ومعالجة كافة الملاحظات الواردة من العملاء.

وتاليا التفاصيل ونتائج الدراسة: