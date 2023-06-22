مواجهات واعتقالات بالضفة وإضراب شامل في جنين

وطنا اليوم:أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية والإسلامية في محافظة جنين، اليوم الخميس، الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء صهيب الغول، ومحمد العويس، وأشرف السعدي، الذين اغتيلوا الليلة الماضية، بطائرة مسيرة شمال المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وكانت قد أغلقت شارع جنين الناصرة بعد إعلانه منطقة عسكرية عقب اغتيال الشهداء، فيما كثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط بلدتي يعبد وعرابة والقرى المجاورة

اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مساء الأربعاء مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ساعات من اغتيال الاحتلال 3 شهداء بقصف من مسيّرة لمركبتهم في جنين، فيما توعدت فصائل المقاومة بـ”رد قاس”.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان

وأفاد مصدر نقلا عن شهود عيان بأن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها جرافتان وشاحنة كبيرة اقتحمت مدينة نابلس من الجهة الشمالية.

وأضاف أن قناصة بالجيش الإسرائيلي انتشروا فوق أسطح البنايات، فيما اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين لدى محاولتهم التصدي للاقتحام، وسمعت أصوات انفجارات.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال تمركزت في شارع “تِل” وسط المدينة، وقامت بتفجير منزل الأسير كمال جوري بعد محاصرته.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت عائلة الأسير جوري أنها تعتزم هدم المنزل الذي كان يسكن فيه، حيث تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار برفقة الأسير أسامة الطويل قرب قرية دير شرف غرب مدينة نابلس في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.