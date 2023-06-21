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تذكرت صورته الشهيرة وهو يحتفل بزجاجة النفط مع الوزيرة زواتي

منذ ساعة واحدة
تذكرت صورته الشهيرة وهو يحتفل بزجاجة النفط مع الوزيرة زواتي

 

غيث العضايلة:

أذهلني رئيس الوزراء اليوم بحديثه عن تفوقه الأكاديمي حتى أنني تحمست وأردت مهاتفة السويد لمعاتبتهم على عدم حصوله على جائزة نوبل.

وما أن أمسكت بالهاتف، حتى عاد عقلي لي، وتذكرت أن الرجل لم يقدم للشباب أي حلول حقيقية لمشاكلنا الكبرى، بل تحدث بلغة (النقلة) عن الإصلاح السياسي المزعوم.

رميت الهاتف من يدي، وسمعته يقول إن الحديث عن وجود ثروات طبيعية في الأردن (وهم)، فتذكرت صورته الشهيرة وهو يحتفل بزجاجة النفط مع الوزيرة زواتي.

جرت العادة أن تتهم الحكومات من ينتقدها بالشعبوية. اليوم كان رئيس الوزراء شعبويا بامتياز.

بالمناسبة.. هاتفي الآن مفقود!


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