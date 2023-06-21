على شو ” هالجعصة ” ؟؟!!

كتب د. احمد زياد ابو غنيمة:

على شو ” جاعص ” كبير موظفي الحكومة الأردنية ” ويسمى دستورياً رئيس الوزراء ” انا مش عارف !!

على تنازله الطوعي وعن طيب خاطر عن “ولايته العامه” التي اوكلها له الدستور الاردني!!

ام عن فشله وفشل حكومته بتعديلاتها ” الخمسة ” في تحقيق اي تقدم سياسي او اقتصادي يمكن الحديث عنه !!

ام عن حديثه المُفجع للشباب الجامعي عن انعدام الفرص للعمل والتوظيف بعد ان بشّرهم ” بِشر ” بإلغاء ديوان الخدعة ” الخدمة ” المدنية !!!

ام عن بُشراه للشباب الجامعي والشعب الاردني اننا نعيش في ” وهم ” انه لدينا ثروات طبيعية !!!

ام عن استطلاعات الراي في السنوات الماضية التي اظهرته وحكومته في وادٍ ( رسوب بامتياز في مسالة ثقة الشعب) والواقع الذي يعيشه الشعب في وادٍ آخر !!

على شو ” جاعص ” دولة الرئيس؛

ما بكفي انك تستفز الشعب الاردني عند كل كلمة تتفوه بها، لأ وفوق هيك ” بتجعص ” وبتحط ” رِجل على رِجل” وكانك بحجم هزاع المجالي او وصفي التل او عون الخصاونة وما قدموه للاردن ؟!!

تواضع الله يرضى عليك؛ بكفيك ” فشورة ” و ” جعصة ” و ” كلام خيال علمي ” تعيشه ولا احد يقتنع بكل ما تقول.

تصوروا هذا الرئيس يقول في لقائه طلاب الجامعة الأردنية “لن نتهاون مع أي ممارسة تضيِّق على العمل الحزبي، وهناك نصوص تشريعيَّة تمنع التعرُّض لأيِّ شخص يمارس أيَّ نشاط حزبي”؛ يا اخي حدا مانعك ما تتهاون مع هؤلاء ؟؟!! ورجينا ” ولايتك العامة ” معهم، وورجيهم ” العين الحمرا ” !!..

معقول اصحاب القرار ما بشوفوا اللي احنا ” الشعب ” بنشوفه في هذا الرئيس ؟؟!!