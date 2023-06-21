فتيات مخيم جنين يشيّعن الطفلة سديل بالدموع

وطنا اليوم:في مشهد مؤلم يدمي القلوب، شهدته محافظة جنين شمال الضفة الغربية ، حملت زميلات الطفلة سديل نغنغية في المدرسة جثمان زميلتهن، خلال تشييعها.

وبكت زميلات الطفلة الشهيدة، مستذكرينها بألم وحسرة، وكانهن يخاطبنها بعبارات مؤثرة.

اقتحام مخيم جنين

وكانت الطفلة سديل استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين الاثنين.

ومع وفاة سديل، يرتفع عدد شهداء الاقتحام الإسرائيلي للمخيم إلى 7 بالإضافة إلى إصابة قرابة 90 آخرين بينهم 17 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود من جيش الاحتلال.