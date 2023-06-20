انطلاق مؤتمر التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية الأول الشهر المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء

وطنا اليوم – برعاية محافظ بابل المهندس وسام أصلان الجبوري تنطلق فعاليات مؤتمر ” التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية الأول”، في منتجع بابل في الفترة بين 19 إلى 22 تموز / المقبل في تمام الساعة 5 بتوقيت مكة المكرمة ، و سيتم بثه ايضا من خلال قنوات الاتصال المرئي zoom، بتنظيم من المنظمة الدولية لتوحيد الشعوب العربية و برعاية الاتحاد العربي للمنظمات الغير حكومية وبمشاركة كلا من أكاديمية ثري إم للتدريب والتطوير والاستشارات وجامعة المركز الأكاديمي للأبحاث بالبرازيل والبورد البرازيلي للمدربين الدوليين .

سيقدم نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمختصين بحضور مجموعة من الخبراء و المسؤولين في محافظة بابل العراقية ، ضمن فعاليات المؤتمر، أكثر من 18 ورقة علمية، يسعى المؤتمر الى تبادل الافكار والخبرات و التوقعات حول ايجاد مجتمعات أكثر استدامة وفق مفاهيم التنمية المستدامة و نشر ثقافة الالتزام الاخلاقي بتحمل مسؤولية الافراد و المؤسسات اتجاه المجتمع و البيئة ، ويتطلع المشاركين الى الوصول لمخرجات اقتصادية و اجتماعية و تعليمية ذات جودة عالية تحقيقا لأهداف التنمية التعليمية المستدامة .

ويترافق مع انعقاد المؤتمر العديد من النشاطات العلمية والأكاديمية والثقافية، حيث شكلت له عدة لجان تحضيرية علمية وفنية و أدارية و أعلامية ولجنة متخصصه لتكريم الباحثين بهدف تحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه.

ويتيح المؤتمر للباحثين بناء شبكات التعارف العلمية، وتبادل الحوار والمعلومات، علاوة على أطلاع على مختلف التجارب ، المحلية والإقليمية والدولية في مجالات التنمية المستدامة ، و يستهدف المؤتمر الاهداف الاربعة القضاء على الفقر ، الصحة الجيدة و الرفاه ، التعليم الجيد ، و رابعا التنمية الاجتماعية في مفهومها الشامل بين الواقع و التطبيق .

هذا و يذكر ان من أبرز الجهات المشاركة شركة اف ام اس لتنظيم المؤتمرات والمعارض والمعسكرات دولة الكويت بالإضافة لجمعية بابل الوطنية لحقوق الإنسان BAHR في جمهورية العراقية .