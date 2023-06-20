بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

انطلاق مؤتمر التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية الأول الشهر المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء

منذ 5 ساعات
انطلاق مؤتمر التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية الأول الشهر المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء

وطنا اليوم – برعاية محافظ بابل المهندس وسام أصلان الجبوري تنطلق فعاليات مؤتمر ” التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية الأول”، في منتجع بابل في الفترة بين 19 إلى 22 تموز / المقبل في تمام الساعة 5 بتوقيت مكة المكرمة ، و سيتم بثه ايضا من خلال قنوات الاتصال المرئي zoom، بتنظيم من المنظمة الدولية لتوحيد الشعوب العربية و برعاية الاتحاد العربي للمنظمات الغير حكومية وبمشاركة كلا من أكاديمية ثري إم للتدريب والتطوير والاستشارات وجامعة المركز الأكاديمي للأبحاث بالبرازيل والبورد البرازيلي للمدربين الدوليين .

سيقدم نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمختصين بحضور مجموعة من الخبراء و المسؤولين في محافظة بابل العراقية ، ضمن فعاليات المؤتمر، أكثر من 18 ورقة علمية، يسعى المؤتمر الى تبادل الافكار والخبرات و التوقعات حول ايجاد مجتمعات أكثر استدامة وفق مفاهيم التنمية المستدامة و نشر ثقافة الالتزام الاخلاقي بتحمل مسؤولية الافراد و المؤسسات اتجاه المجتمع و البيئة ، ويتطلع المشاركين الى الوصول لمخرجات اقتصادية و اجتماعية و تعليمية ذات جودة عالية تحقيقا لأهداف التنمية التعليمية المستدامة .

ويترافق مع انعقاد المؤتمر العديد من النشاطات العلمية والأكاديمية والثقافية، حيث شكلت له عدة لجان تحضيرية علمية وفنية و أدارية و أعلامية ولجنة متخصصه لتكريم الباحثين بهدف تحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه.

ويتيح المؤتمر للباحثين بناء شبكات التعارف العلمية، وتبادل الحوار والمعلومات، علاوة على أطلاع على مختلف التجارب ، المحلية والإقليمية والدولية في مجالات التنمية المستدامة ، و يستهدف المؤتمر الاهداف الاربعة القضاء على الفقر ، الصحة الجيدة و الرفاه ، التعليم الجيد ، و رابعا التنمية الاجتماعية في مفهومها الشامل بين الواقع و التطبيق .

هذا و يذكر ان من أبرز الجهات المشاركة شركة اف ام اس لتنظيم المؤتمرات والمعارض والمعسكرات دولة الكويت بالإضافة لجمعية بابل الوطنية لحقوق الإنسان BAHR في جمهورية العراقية .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

00:45

سبات المشاريع في وزارة الاشغال العامة !!!

23:23

هآرتس” العبرية: منفذا عملية عيلي أسيران محرران من حماس

21:12

انطلاق فعاليات ملتقى الهندسة الجيولوجية والجيوتقنية الأول

21:00

هل سيتم تقديم موعد صرف الرواتب بسبب عيد الاضحى

20:38

التربية: مستعدون لعقد امتحان التوجيهي بأعلى مستويات المهنية

20:32

رئيس بلدية معان للسفيرة البريطانية: المدينة تعاني من الفقر والبطالة

20:26

بن غفير: حان الوقت لقصف الضفة من الجو .. ونتنياهو: كل الخيارات مفتوحة

20:18

عقد مباحثات بين رؤساء كازاخستان وألمانيا

19:58

الملكة رانيا : علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة

19:44

أورنج الأردن تفتح باب التسجيل في “هاكاثون الجيل الخامس” بملتقى الابتكار

19:42

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

19:36

وزير الداخلية للاجئين: الأردن بلدكم الثاني ولا تنسوا موطنكم الأول

وفيات

وفيات الثلاثاء 20-6-2023استشهاد الرائد الطيار علي الحراسيسوفيات الاثنين 19-6-2023وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة الله