هآرتس” العبرية: منفذا عملية عيلي أسيران محرران من حماس

وطنا اليوم – زعمت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن منفذا عملية عيلي أسيران محرران من حماس كانا يتشاركان زنزانة واحدة في سجن مجدو عام 2020.

واستشهد فلسطينيان برصاص إسرائيلي، مساء الثلاثاء، أحدهما على طريق رام الله- نابلس بالقرب من قرية اللبّن الشرقية، والآخر في مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل “رؤيا”، بأن الشهداء هم: مهند شحادة (26 عاما) من قرية عوريف، في جنوب نابلس، استشهد على طريق رام الله- نابلس برصاص مستوطن إسرائيلي، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد فلسطيني آخر وهو خالد صباح (24 عاما) في طوباس.