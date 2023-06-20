قيادات حوثية بارزة تؤدي مناسك الحج لأول مرة منذ حرب اليمن

وطنا اليوم:غادر وفد مكون من قيادات من جماعة الحوثي مطار صنعاء، متجها إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب في اليمن.

وأفادت وكالة أنباء “سبأ” التابعة للجماعة، بأنه “غادر مطار صنعاء الدولي اليوم (الاثنين) وفد من وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة (في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا) متوجها إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة”.

وأضافت أن الوفد يضم “نائب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة فؤاد ناجي، ووكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الإرشاد عبد الرحمن النعمي”.

ويضم الوفد “اللواء الركن يحيى عبد الله الرزامي (أحد أعضاء الفريق الحوثي بالمفاوضات مع الحكومة)، ومدير عام الحج والعمرة بوزارة الإرشاد علي علي جعيل، وعددا من العلماء والشخصيات الاجتماعية والقبلية”.

وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها قادة في جماعة الحوثي لأداء مناسك الحج منذ بدء الحرب باليمن عام 2014.

والسبت الماضي، انطلقت رحلة تضم 273 يمنيا من الراغبين في أدء فريضة الحج، إلى المملكة لأول مرة من مطار صنعاء منذ العام 2016.

وفي 2022، جرت إعادة تشغيل رحلات جوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان فقط، بعد توقف للرحلات التجارية استمر منذ آب/ أغسطس 2016.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد “أعلنت تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن”.

وتتكثف منذ شهور مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام