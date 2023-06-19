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عاجل – سقوط طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو في أرض مفتوحة بقرية رجا إحدى قرى ابونصير
منذ 5 ساعات
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24 ساعة
19:40
السعودية تلوح بعقوبات صارمة لمن ينقل مخالفي أنظمة الحج
19:32
تطور نوعي مفاجئ في المقاومة .. الاحتلال يتعرض لضربة قاصمة في جنين
19:20
كازاخستان تخطط لحصاد أكثر من 350 ألف طن من التفاح بحلول عام 2024
19:18
مطار الملكة علياء يستقبل 3.5 مليون مسافر خلال 5 أشهر
19:14
الشواربة يفتتح حديقة جبل عمان بالشراكة مع بنك الاتحاد ومدرسة الأهلية والمطران
19:11
التعليم العالي: 4 ملايين دينار للمرحلة الأولى من صرف مستحقات المنح والقروض
19:06
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
19:04
يقال في المحكي .. وطا في الزق..وفراه
16:47
الحكومة: ارتفاع أسعار البـنزين والسولار والكاز عالميا
16:44
توقيع اتفاقيات لإنشاء فروع لمصانع في عدة محافظات ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية
16:35
الحكومة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن
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توقيف رئيس لجنة زكاة وصدقات استولى على نحو نصف مليون دينار
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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من نحن