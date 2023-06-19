بنك القاهرة عمان
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عاجل – سقوط طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو في أرض مفتوحة بقرية رجا إحدى قرى ابونصير

منذ 5 ساعات
عاجل – سقوط طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو في أرض مفتوحة بقرية رجا إحدى قرى ابونصير

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