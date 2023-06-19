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“عمان بين الماضي والحاضر” معرض صور في جاليريا راس العين

19 يونيو 2023
“عمان بين الماضي والحاضر” معرض صور في جاليريا راس العين

وطنا اليوم – افتتحت دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان، اليوم الأثتين في جاليريا راس العين معرضاً للصور الفوتوغرافية بعنوان “عمان بين الماضي والحاضر”.ويشتمل المعرض الذي يستمر سبعة أيام  ويأتي ، ضمن الرزنامة الثقافية لصيف هذا العام، والتي تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، التي سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة على العديد من الصور المتنوعة بعدسة المصورين من خريجي كلية الاعلام ، خلدون الشقران وقتيبة بني حمد، وتحكي وفق تسلسل زمني ومكاني قصة عمان القديمة وتوثق لمظاهر التطور الحديثة التي شهدتها خلال الفترة الحالية. كما تبرز الصور، جهود أمانة عمان ودورها في تطور المدينة على الصعيد العمراني والتنموي من خلال المشاريع الإستراتيجية والخدمية التي نفذتها كالباص سريع التردد والمرافق التابعة، ومشاريع البنى التحتية المختلفة.

وفي بيان صُحفي لها اليوم أكدت دائرة المرافق والبرامج الثقافية في الأمانة، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار دعم الأمانة للفعاليات الثقافية والفنون الإبداعية، وتوفير فضاءات أمام الإبداعات الشبابية وإظهارها للجمهور.

وقال المصور الشقران، “نحن مجموعة شبابية من خريجي كلية الإعلام، عملنا على هذا المشروع لتقديم العاصمة عمان بعدستنا، لتوثيق النقلة النوعية المبدعة التي أحدثت تطوراً في المدينة بالسنوات الأخيرة، كالباص السريع أو مشروع العبدلي وغيرها”، مشيراً إلى أن اختيار إسم المشروع “عمان بين الماضي والحاضر” جاء كي ننقلها بعيون شبابها.


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