فوز الفلسفة رغم أصحابها

بقلم:ذوقان عبيدات.

ألغت وزارة التربية الفلسفة عام ١٩٧٦. لم نسمع باعتراض أحدٍ مع أن الوضع الاجتماعي لم يكن سلبيًا، فخسر “الفلاسفة ” الجولة الأولى!استيقظت الفلسفة سنة١٩٩٢، وقررت الوزارة إعادة الفلسفة، فشل “زعيمها” في تأليف كتاب، فخسرت الفلسفة الجولة الثانية.قام انتهازيون فحولوا المادة إلى ثقافة عامة

تتحدى الفلسفة لصالح ثقافة دينية ، فخسر” الفلاسفة ” الجولة الثالثة.قررت الجامعة الأردنية برئاسة عزمي محافظة سنة ٢٠١٦ إعادة الألق إلى الفلسفة كمتطلب جامعة فكسبت الفلسفة نقطة قوية، لكنها ظلت محصورة بالجامعة الأردنية فلم تجرؤ أي جامعة و ” تنعدي “من الأردنية، ربما بسبب انتشار الثقافة الداعشية وتعشيشها في مجتمعنا ، وبسبب جبن رؤساء الجامعات الأخرى .

وفي سنة٢٠٢٢ قرر المجلس الأعلى للمركز الوطني للمناهج برئاسة عزمي محافظة إقرار تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية بكتب مستقلة ، ولبقية الصفوف بشكل مفاهيم عابرة للمواد! وهكذا استعادت الفلسفة ذاتها بقبلة حياة!

وبذلك يمكنني استنتاج ما يأتي:

١-لم تنتج الفلسفة أسماء أردنية كبيرة باستثناء د فهمي جدعان

الذي ألف العديد من الكتب الفلسفية والفكرية العميقة، و د أحمد ماضي والذي لم أقرأ له والدكتوران همام وهشام غصيب .

٢-نهضت الفلسفة بجهود غير “فلسفية ” وكانت تكبو بجهود

أصحابها في كل مرة. لم أرَ مهتمًا

بعودة الفلسفة مثل د توفيق شومر الذي بذل جهودًا كثيرة سعيًا لإعادة الفلسفة-حتى لو لم تثمر جهوده-!!!لكنه كان مناضلًا فلسفيًا!

٣-شكل د عزمي محافظة لجنة لتأليف كتابي الفلسفة برئاسة د توفيق شومر ، وكلي رعب أن لا تسفر عن كتب سلبية تدفن الفلسفة ، فقد اعتادت الفلسفة في الأردن على الموت بأيدي أصحابها ليس جهلًا بل حماسة!!

يمكن الآن ملاحظة ثلاث ظواهر إيجابية لصالح الفلسفة:

-حماسة د نذير عبيدات لبعث الأنشطة الفلسفية في الجامعة الأردنية ، فقد حضرت برعايته

أربعة أنشطة فلسفية في عام واحد!

-نشاط أسبوعي واضح للجمعية الفلسفية الأردنية لنشر الثقافة الفلسفية ،

-نشاط واضح لِ د أحمد ماضي

في إدارة نشاط فلسفي أسبوعي

في مركز تعلم واعمل.

وبرأيي، وأرجو أن لا”يزعل” أحد

حين أقول: لم ينجح أحد في جعل الفلسفة نشاطًا عامًا، فجمهور الفلسفة هم ” الفلاسفة ” أنفسهم، فكأنهم يروّجون للفلسفة بين أصحابها، فالفلسفة في بلادي كالأحزاب العقائدية لم تنجح في الوصول إلى الشباب!!

والتحدي الأكبر: هل اختار د عزمي محافظة الفريق المناسب لإدارة تدريس الفلسفة ؟؟

أتمنى ذلك وليس كل ما أتمناه أدركه!!! فمؤلفو الكتب العادية

-برأيي- أعدّوا كتبًا دون الطموح

فمابالك بالفلسفة؟ هل سيؤلفون كتبًا لأجدادنا أم لأبنائنا وأحفادنا؟

وهل أضعف عزمي محافظة ما بناه في”الفلسفة ” بخياراته!!!