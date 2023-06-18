الملتقى الثقافي للمكفوفين في معرض وفعاليات إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 يعقد في دبي في التاسع وحتى الحادي عشر من شهر تشرين اول القادم

وطنا اليوم – تبدأ في دبي في التاسع من شهر تشرين اول القادم اعمال الملتقى الثقافي للمكفوفين في معرض وفعاليات إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 في مشاركته الثالثة والذي يعقد سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الاعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات.

ويُعتبر إكسبو أصحاب الهمم الدولي المعرض الرائد الذي يجمع التجار والمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز أصحابةحياة الهمم.

وشهدت النسخ السنوية من هذا المعرض حضور أكثر من 12 ألف زائر، مع أكثر من 300 شركة عرضت منتجاتها الكفيلة بتحسين التنقل والعلاجات وإعادة التأهيل والأدوية،

ويتيح هذا المعرض الذي يستمر حتى الحادي عشر من شهر تشرين اول القادم لزوّاره استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات التي تشهدها قطاعاتٌ متعدّدة، من مقدّمي الرعاية وأفراد العائلات إلى الجهات والهيئات الحكومية ومورّدي التكنولوجيا.

وتُقام نسخة العام 2023 من “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” في مركز دبي التجاري العالمي، وتتضمّن مؤتمرات ومحاضرات وجلسات لتبادل الأفكار

واشارت رئيسة الملتقى سهير عبدالقادر الى أهمية هذا الحدث الدولي والذي يعتبر منصة عالمية لعرض أرقى التقنيات والبرامج التأهيلية لذوي الاعاقة واتاحة الفرصة للتعرف على الريادين المبتكرين العرب وحضور الانشطة والفعاليات المختلفة ومن ضمنها السياحة الميسرة.

وهو فرصةلتقديم الملتقى الثقافي للمكفوفين ودوره على مدار ٢٨عاما في الانجاز وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية في الأردن وتمكينهم حقوقيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال عقد الدورات وورشات العمل والمشاركة بالمؤتمرات والمعارض والملتقيات ذات الصلة وايضا فرصة للإطلاع على المنتجات التقنية التي يعرض بعضها لأول مرة في الشرق الأوسط، لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز قدراتهم والاطلاع أيضا على ماتقدمه الهيئات الحكومية في دولة الامارات من تهيئة البيئة الدامجة التي تترجم مانصت عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وكذلك ماتقدمه الجمعيات ومراكز إعادة التأهيل والمراكز الصحية والتعليمية التي تتعامل مع أصحاب الهمم بمساواة كبقية افراد المجتمع لبناء مجتمع دامج ومستدام.

واشادت رئيسة الملتقى سهير عبدالقادر بجهود المنظمين لهذا الحدث العالمي الذي ننتظره بفارغ الصبر ونعتبر أنفسنا جزء منه ونجاحه هو نجاح لجميع المشاركين حيث استطاعت شركة( ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض) استقطاب ٥٠ دولة و٣٠٠عارض وهو دليل على مقدرتهم في جذب واستثمار العقول والقلوب النابضة التي تعمل مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا للمشاركة في ارض السلام والعطاء دبي الخير

كما دعت جميع المهتمين والاردنيين في دبي زيارة المعرض وجناح الملتقى الثقافي للمكفوفين للإطلاع على قصص النجاح والاجهزة الحديثة التي ستعرض لخدمة المكفوفين وضعاف البصر.