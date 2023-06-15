صندوق الزكاة: البدء في سداد 65 ألف دينار عن 101 غارمة

وطنا اليوم:أعلن مدير عام صندوق الزكاة، الدكتور عبد السميرات، عن البدء في سداد ذمم 101 غارمة، بمبلغ إجمالي مقداره 65 ألف دينار.

وأكد السميرات التواصل مع المحاكم المختصة وإدارة التنفيذ القضائي لرفع القيود عن الغارمات المشمولات بالدفعة الجديدة لسداد ذمم الغارمات والتي أطلقها مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال اجتماع له يوم أمس الأربعاء.

وأشار إلى استمرار صندوق الزكاة في تنفيذ مبادرة “أردن النخوة للغارمات” والتي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مطلع العام 2019، كلما توافرت أسماء غارمات، والتي يتم استقاؤها من الجهات ذات العلاقة وذات الصلة، شريطة أن تنطبق عليهن الشروط والأسس المعمول بها في الصندوق.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة “أردن النخوة للغارمات”، لافتا إلى سداد صندوق الزكاة ذمم 8 آلاف غارمة بمبلغ إجمالي تجاوز 4.5 مليون دينار خلال السنوات الماضية