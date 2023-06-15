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صندوق اسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

15 يونيو 2023
صندوق اسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

وطنا اليوم:أصدرت لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي أمانة عمان ، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة مليون و 105 الف دينار ٠
وحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الثانيه التي يتم إصدارها لهذا العام (2023 ) على83 مشترك كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها ٠
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين


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