بعد توقف دام نحو 7 سنوات.. استئناف حركة الطيران بين اليمن والسعودية

وطنا اليوم:أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، أنها سوف تبدأ تنفيذ رحلات من مطار صنعاء الدولي إلى المملكة العربية السعودية ابتداء من السبت المقبل، بعد نحو سبع سنوات من التوقف.

وقال خالد الشايف، مدير مطار صنعاء الدولي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “بعد جهود كبيرة بذلها اللواء عبد الوهاب الدرة، وزير النقل(في حكومة الحوثيين غير المعترف بها)، سوف تنفذ رحلات من مطار صنعاء الدولي إلى السعودية لنقل الحجاج إبتداءً من يوم السبت القادم”.

يأتي ذلك بعد ساعات من إشادة المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، بالتعاطي الرئاسي والحكومي اليمني الجاد مع جهود السلام، والإجراءات المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، بما في ذلك تسهيل رحلات نقل الحجاج عبر مطار صنعاء الدولي.

وشهد العام الماضي إعادة تشغيل ثلاث رحلات جوية أسبوعية من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، إلى مطار الملكة علياء في عّمان، بعد توقف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء منذ أكثر من سبع سنوات، جراء حصار فرضه التحالف الذي تقوده السعودية.

وضاعف التحالف، الخميس الماضي، عدد الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، إلى ست رحلات.

يأتي ذلك في ظل استمرار المساعي الأممية والدولية لتحقيق حل سياسي شامل في اليمن، والدفع بعملية السلام لإنهاء الصراع المستمر بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، منذ نحو تسع سنوات