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أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة الله

15 يونيو 2023
أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله تعالى السفير “محمد علي” محمود الظاهر النسور “ابواشرف” امين عام وزارة الخارجية السابق بعد معاناة مع المرض.
الفقيد شقيق: إبراهيم ومحمد خير وخليل الظاهر.
وشغل الظاهر منصب رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار وسفير الأردن لدى الهند واندونيسيا وسنغافورة وقنصل عام في سفارة الاردن بالسعودية وإيران.
ويحمل الفقيد شهادة الماجستير في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية


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