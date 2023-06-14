بحضور السديري أولى قوافل الحجاج الاردنيين تغادر الى الديار المقدسة

وطنا اليوم – شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاردن نايف بن بندر السديري اليوم في توديع أولى قوافل الحجاج الاردنيين وذلك بدعوة من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

وقال السفير السديري خلال الحفل ان المملكة العربية السعوية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- تبذل جهود جبارة في خدمة ضيوف الرحمن وتسخر جميع سبل الراحة لخدمتهم.

وحضر الحفل قاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة ومفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبدالكريم الخصاونة.