ريمونتادا اردنية مثيرة على الامارات في غرب اسيا

وطنا اليوم:حقق منتخب الأردن فوزا مهما عندما قلب الطاولة على نظيره الإماراتي، الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المدينة الدولي، في ثاني مواجهاته ضمن المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، المقامة في العراق.

وانتهى اللقاء بفوز النشامى بنتيجة 2/1 ، بعد ان كان المنتخب الأردني متأخرا بالنتيجة حتى الدقيقة 82.

افتتح المنتخب الاماراتي النتيجة بهدف عكسي سجله محمد أبو النادي مع نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة، سجل النشامى الهدف الأول عن طريق فيصل أبو شنب (د81) ، ومع اقتراب اللقاء على نهايته سجل مدافع المنتخب الاماراتي هدفا عكسيا في مرمى فريقه (د90+1).

النشامى رفعوا رصيدهم الى في صدارة المجموعة مؤقتا بـ 4 نقاط ، بانتظار مواجهة العراق والامارات.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل بطل كل مجموعة، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاث إلى الدور قبل النهائي