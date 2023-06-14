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عملية نادرة.. جندي يفتح النار على زملائه في اليابان

14 يونيو 2023
عملية نادرة.. جندي يفتح النار على زملائه في اليابان

وطنا اليوم:ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن عددا من قوات الدفاع الذاتي لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار بميدان عسكري للرماية في مقاطعة جيفو بوسط اليابان.
ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن شخصا أطلق النار من مسدس وأصيب ثلاثة على الأقل. وذكرت أن مستوى إصاباتهم غير معروف.
وتابعت أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.
وقالت وكالة جيجي للأنباء وشبكة “إن.إتش.كيه” التلفزيونية العامة إنّ إطلاق النار أوقع ثلاثة جرحى وتمّ إثره توقيف عسكري شاب، في معلومات تعذّر على متحدثة باسم الجيش في طوكيو تأكيدها في الحال.
وحوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين أن يجتاز أي شخص يسعى لامتلاك سلاح عملية شديدة الدقة


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