قصف جوي إسرائيلي قرب دمشق

وطنا اليوم – اصيب جندي سوري بجروح خطيرة فجر الأربعاء جرّاء قصف جوّي إسرائيلي استهدف نقاطاً قرب دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنّه “حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم (22:05 الثلاثاء ت غ) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق”. وأدّى القصف إلى “إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية”، وفق المصدر

وأكّد المصدر أنّ “وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد طالت الغارات محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة جنوب غربي العاصمة، حيث تتواجد مستودعات تابعة للميليشيا الإيرانية جرى تدمير المستهدف منها. وأضاف المرصد أن انفجارات عنيفة دوت على إثرها حتى اعتقد سكان دمشق بأن القصف طال وسط العاصمة.

كما اندلعت النيران في المستودعات المستهدفة وسمعت أصوات سيارات إسعاف وإطلاق متوجهة للمواقع المستهدفة، كذلك أسفرت الضربات عن سقوط جرحى بينهم عنصر في قوات الجيش السوري، وسط معلومات عن قتلى في صفوف الميليشيات، في حين حاولت دفاعات النظام الجوية التصدي للهجوم إلا أن الصواريخ الإسرائيلية وصلت لأهدافها.