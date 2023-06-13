وسط اشتباكات عنيفة.. شهيد و3 اصابات برصاص الاحتلال في نابلس

وطنا اليوم:استُشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون، ظهر اليوم الثلاثاء 13-6-2023، برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي” خلال عدوانه المتواصل على مخيم بلاطة في مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة في تصريح صحفي، استشهاد الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش 19 عاماً برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم بلاطة بنابلس، وقد وصل مستشفى رفيديا الحكومي مصاباً بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية

وفي وقت سابق، أكدت الوزارة، وصول مستشفى رفيديا الحكومي نابلس إصابتان الأولى بالصدر والثانية بالكوع والفخذ، مبينة أن الوضع الصحي لهما مستقر.

بدورها، قالت مصادر محلية :” إن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم بلاطة عقب فشلها في اعتقال مقاومين فلسطينيين بعد محاصرتها أحد المنازل في المخيم، اطلقت عليه خلال العملية العسكرية صواريخ محمولة على الكتف، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة”

وبالتزامن مع ذلك، قالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في تصريح صحفي:” إن مجاهدونا في مجموعات بلاطة يخوضون اشتباك عنيف مع قوة صهيونية تحصنت في محيط المنزل المحاصر ويستهدفونها بصليات كثيفة من الرصاص”.

وأضافت في بلاغات عسكرية متعددة “يخوض مجاهدونا في مجموعات بلاطة في هذه اللحظات اشتباكات مع قوات الاحتلال المتمركزة في عدة محاور من المخيم بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة”.