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الخارجية تطرح عطاء بشراء بدلات لموظفيها

منذ 27 ثانية
الخارجية تطرح عطاء بشراء بدلات لموظفيها

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن طرح عطاء شراء بذلات لموظفي الوزارة المستحقين، حسب نظام ألبسة موظفي الحكومة.
وقال العطاء المنشور في الصحف اليومية، إنه على الشركات الراغبة بالمشاركة مراجعة أمين سر لجنة المشتريات الرئيسية في الوزارة بكر الحنيطي، خلال أوقات الدوام.
وأضاف، إن قيمة نسخة دعوة العطاء تبلغ 25 دينارًا غير مستردة، مطالبة الشركة باصطحاب رخصة مزاولة المهن والسجل التجاري.
وتاليا العطاء:

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