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العرموطي في رثاء الخصاونة: أوجع قلبي رحيلك وعزّ عليّ فراقك

منذ ساعة واحدة
العرموطي في رثاء الخصاونة: أوجع قلبي رحيلك وعزّ عليّ فراقك

 

وطنا اليوم – نشر النائب صالح العرموطي على مجموعة (جروب ) وطنا اليوم رثاء في النائب يسار الخصاونة الذي وافته المنيه مساء الاثنين ، قال فيه العرموطي :

أوجع قلبي رحيلك وعزّ عليّ فراقك، رحمك الله الأخ الغالي يسار الخصاونة، ما أصعب فراق الأحبة الشجعان أصحاب الكلمة الحرة والمواقف، ما عرفتك إلا فارساً مقداماً ورجلاً شجاعاً ونائب معطاء، صاحب موقف وكلمة فارقتنا على عجلّ، هاأنا احتفظ بكتابك “سحب متراكمة” الذي اهديتني إياه، لكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك لمحزونون الحبيب أبا أكاد.

وارفق العرموطي صورته مع النائب الراحل الخصاونة واهداء منه لكتاب قدمه الخصاونة للعرموطي.

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