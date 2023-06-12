ولي العهد يزور مديرية الأمن العام

وطنا اليوم:أثنى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على أداء منتسبي مديرية الأمن العام وعلى دورهم المهم في خدمة مؤسسات الوطن، والمواطنين.

وأعرب سمو ولي العهد خلال زيارته لمديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، واجتماعه بمدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، عن تقديره لنشامى الأمن العام لتأديتهم واجباتهم على أكمل وجه، كما قدم شكره لجهودهم خلال زفاف سموه.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الأمور المتعلقة بعمل مديرية الأمن العام.

وأكد اللواء المعايطة أن المديرية ماضية بأداء مهامها بأمانة ومسؤولية في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين