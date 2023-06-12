مدير الأمن العام ينيب كبار ضباط لإدارة مديريات (اسماء)

وطنا اليوم:قرر مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة إنابة كبار الضباط للقيام بإدارة مديريات لحين تعيين مدراء لها.
وشملت الانابات إدارة عمليات حفظ السلام وادارة الدفاع المدني وشرطة الطفيلة والبادية الوسطى واربد وحماية الاستثمار والمعهد المروري ومركز إصلاح الموقر ومخيم الحديقة وحدود الرمثا وإدارة النقليات ومخيم الزعتري والدراسات الاستراتيجية.
وتاليا الاسماء:
– العقيد سالم فرج سالم يقوم بأعمال مدير إدارة عمليات حفظ السلام بالانانبة بالاضافة لعمله
– العقيد عماد ماجد سعيد يقوم بأعمال مدير الدفاع المدني بالانابة بالاضافة لعمله
– العقيد محمود عبدالكريم أحمد يقوم بأعمال مدير شرطة الطفيلة بالانابة بالاضافة لعمله
– العقيد سامر عبدالحميد محمد يقوم بأعمال مدير شرطة البادية الوسطى بالانابة
– عقيد شرطة فرحان جميل سمير يقوم بأعمال مدير شرطة إربد بالانابة بالاضفة لعمله
– عقيد عمليات علي محمد عبيد يقوم بأعمال قائد وحدة الاستثمار بالانابة بالاضافة لعمله
– مقدم مهندس معماري فيصل علي محمود يقوم بأعمال مدير المعهد المروري الأردني بالانابة بالاضافة لعمله
– مقدم إصلاح خالد علي سالم يقوم بأعمال مدير مركز إصلاح وتأهيل الموقر 2 بالانابة بالاضافة لعمله
– مقدم درك سليمان محمد عيد مصطفى يقوم بأعمال مدير إدارة النقليات بالانابة بالاضافة لعمله
– مقدم عمليات عامر صالح سويلم يقوم بأعمال مدير مخيم الزعتري بالانابة بالاضافة لعمله
– مقدم إدارة خنساء مصلح حمدان تقوم بأعمال مدير غدارة الدراسات الاستراتيجية الأمنية بالانابة بالاضافة لعملها