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المياه: حملة تضبط اعتداءات لـ70 منزلا في الرصيفة

منذ 56 ثانية
المياه: حملة تضبط اعتداءات لـ70 منزلا في الرصيفة

وطنا اليوم:أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا الزرقاء- وحدة الجودة وإدارة العمليات ومديرية خدمات الزبائن بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الأمن العام عن ضبط (70) اعتداء على خطوط مياه رئيسية في منطقة لواء الرصيفة بطريقة مخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب.
وبالتفاصيل فأنه وبناء على معلومات توفرت تم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع الأمن العام أسفرت عن ضبط (70) اعتداء في منطقة لواء الرصيفة تتمثل بسحب خطوط من خط رئيسي قطر 4 انش وسحب كميات مياه كبيرة حيث تم فصل الخطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة وتقدر كميات المياه بنحو 480 مترا مكعبا كل 24 ساعة


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