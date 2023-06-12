وفاة طفلة بحريق منزل بالمفرق

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدفاع المدني مع حريق منزل في بلدة سما السرحان ظهر الأحد نتج عنه وفاة طفلة سورية تبلغ من العمر سنتين ونصف وإصابة بسيطة لطفل آخر تم علاجه في الموقع وتم نقل الجثة الى مستشفى المفرق الحكومي .

وأفاد مصدر، أن الحريق التهم 50 بالمئة من المنزل فيما فتحت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقا بالحادث