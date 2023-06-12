بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة طفلة بحريق منزل بالمفرق

منذ 7 ثواني
وفاة طفلة بحريق منزل بالمفرق

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدفاع المدني مع حريق منزل في بلدة سما السرحان ظهر الأحد نتج عنه وفاة طفلة سورية تبلغ من العمر سنتين ونصف وإصابة بسيطة لطفل آخر تم علاجه في الموقع وتم نقل الجثة الى مستشفى المفرق الحكومي .
وأفاد مصدر، أن الحريق التهم 50 بالمئة من المنزل فيما فتحت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقا بالحادث


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:06

نجل النائب الخصاونة: والدي بحاجة لدعائكم

14:04

الأمديست يعتمد جامعة البترا مركزًا لامتحان التوفل “IBT”

13:33

لماذا ارتفع منسوب النفاق؟

12:47

راصد : 393 رحلة سفر لأعضاء حكومة الخصاونة

12:33

إنهاء تكليف معلمي الإضافي في 26 حزيران

12:29

الحكومة: تأهيل شبكات المياه خفض “الفاقد” 2.27%

12:11

وفاة رئيس الحكومة الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني

12:05

مستو: الأردن لن يفرض محددات على عدد الرحلات بين عمّان وصنعاء

11:54

اختفاء الفتى عمر المحاميد بظروف غامضة في سحاب

11:45

الشوبكي: بشرى سارة للمقترضين في الأردن

11:41

جاهةٌ اوروبية

11:18

الترخيص للاردنيين : إعادة تحبير لوحات المركبات مجانًا

وفيات

وفيات الإثنين 12-6-2023وفيات الاحد 11-6-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطةوفيات الجمعة 9-6-2023