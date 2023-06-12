اختفاء الفتى عمر المحاميد بظروف غامضة في سحاب

وطنا اليوم:أبلغ ذوو الفتى عمر المحاميد (15 سنة) بتغيبه عن منزله منذ الساعة 7 صباح يوم السبت الماضي 10 حزيران ولغاية الان.

وقال خالد المحاميد “عم الفتى عمر” الذي يقطن في منطقة سحاب جنوب العاصمة عمان الاثنين، إن الفتى فُقد في تمام الساعة السابعة صباحا حيث كان متوجها الى المدرسة بشكل اعتيادي.

وأضاف أنه أرسل عمر البالغ من العمر 15عاما تسجيلا صوتيا إلى والدته وعلامات الخوف بادية على صوته وأخبرها أنه سيعود إلى المنزل عند الساعة السابعة مساء .. ” بعديها تسكر حسابه على الفسيبوك” يقول المحاميد، مشيرا الى أن هاتفه مغلق إلى هذه الساعة.

وبين أن إبن أخيه المفقود لم يعاني من أية أعراض مرضية أو مشاكل أسرية قبل خروجه صباح السبت الماضي، حيث يعيش في ظل أسرته حاله حال أي فرد منها، اضافة الى انه لم يسبق له ان تغيب عن المنزل أو المدرسة دون علم أهله.

وأشار الى أن عمر خرج من المنزل وكان معه 10 دنانير اخذها من والدته دون اخبارها، وهاتفه الذي أصبح مغلقا منذ ذلك الحين، مشددا على أنه لم يلحظ عليه أي شيء غريب قبل خروجه من المنزل.

وختم عم الفتى، أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة بتغيبه والبحث جار عنه حتى اللحظة، متأملا بمساعدته والعثور عليه في أقرب وقت