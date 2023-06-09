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الدفاع المدني تحذر الأردنيين من خطورة المسطحات المائية

منذ ساعة واحدة
الدفاع المدني تحذر الأردنيين من خطورة المسطحات المائية

وطنا اليوم:دعت مديرية الدفاع المدني أولياء الأمور الى الحرص على مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم باللعب بالقرب من المسطحات المائية.
وحذرت المديرية في إدراج لها عبر صفحتها في فيسبوك الجمعة، من السماح لهم باللعب بالقرب من المسطحات المائية كالبرك الزراعية والسدود.
وكتبت مديرية الدفاع المدني في الإدراج: “احرص على مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب بالقرب من المسطحات المائية كالبرك الزراعية والسدود”.


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