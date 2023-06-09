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التحالف يسمح بمضاعفة الرحلات الجوية من صنعاء إلى الأردن

منذ 3 ساعات
التحالف يسمح بمضاعفة الرحلات الجوية من صنعاء إلى الأردن

وطنا اليوم:أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، أن التحالف العربي سمح بمضاعفة عدد الرحلات الجوية من مطار صنعاء (شمال) إلى العاصمة الأردنية عمان.
ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن وكيل هيئة الطيران المدني بالجماعة رائد جبل قوله إن “التحالف سمح بثلاث رحلات إضافية (كل أسبوع) من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن”.
“جبل” اعتبر أن “بقاء الرحلات على وجهة واحدة يضاعف التكاليف على المواطنين الراغبين في السفر إلى وجهات أخرى غير العاصمة عمّان”.
وطالب بالسماح بتشغيل مطار صنعاء بشكل كامل؛ معتبرا ذلك “استحقاقا إنسانيا للشعب اليمني”.


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