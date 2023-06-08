الصفدي: الأردن سيبقى شريكاً فاعلاً بالتحالف الدولي لمحاربة داعش

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أن الأردن سيبقى شريكاً فاعلاً في التحالف الدولي لمحاربة داعش، والذي يمثل آلية عمل جماعي ناجحة وضرورية لدحر الإرهاب.

وشدّد الصفدي في مداخلةٍ في المؤتمر الوزاري للتحالف، الذي استضافته المملكة العربية السعودية الشقيقة، وافتتحه وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على أهمية استمرار التحالف الدولي ضد داعش.

وقال الصفدي إن “التزام الأردن عملنا المشترك محاربة الإرهاب عسكرياً وأمنياً وأيديولوجياً ثابتٌ سيستمر، يتبدّى في عملنا مع شركائنا، عبر تحالفنا هذا، وآليات العمل المشتركة الأخرى، ومن خلال عملية العقبة، التي ستلتئم في قرطبة هذا الشهر، لبحث تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب في أفريقيا.”

ولفت إلى أن التحالف “حقق انتصاراتٍ كبيرةٍ على الإرهاب، لكن إنهاء هذا الخطر، ومنعه من اعادة التفاقم يتطلبان المضي في عمل التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية باقتدار.”

وأكد الصفدي أن “دحر الإرهاب يستوجب أيضاً إنهاء الصراعات وظروف اليأس، والقهر، والحرمان، والتجهيل التي يستغلها داعش وغيره من العصابات الإرهابية لنشر ظلاميتهم ودمارهم.”

وأكد الصفدي على ضرورة تكثيف جهود حل الأزمات الإقليمية، ودعا إلى دعم المسار العربي للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية، وما سببت من معاناة إنسانية، وولدت من تهديدات، بما في ذلك الإرهاب.

وأكد الصفدي أهمية دعم العراق الشقيق في تثبيت الاستقرار، بعد النصر التاريخي الذي حققه على الإرهاب بتضحيات كبيرة. وشدّد على أن الأردن سيظل يقف مع العراق بكل إمكاناته.

إلى ذلك التقى الصفدي عدداً من نظرائه المشاركين في المؤتمر.

وأجرى الصفدي محادثاتٍ مع وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، تناولت العلاقات الثنائية، والقضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية