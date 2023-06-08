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الخصاونة يستقبل وزراء السياحة العرب وامين عام السياحة العالمية

منذ 3 ثواني
الخصاونة يستقبل وزراء السياحة العرب وامين عام السياحة العالمية

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، وزراء السِّياحة العرب وأمين عام منظَّمة السِّياحة العالميَّة المشاركين في أعمال الاجتماع الـ 49 للَّجنة الإقليميَّة لمنظَّمة السِّياحة العالميَّة للشَّرق الأوسط الذي تستضيفه المملكة.
وأكد الخصاونة أهميَّة اجتماع اللَّجنة الإقليميَّة لمنظَّمة السِّياحة العالميَّة في الأردن؛ لتعزيز التَّعاون والتَّكامليَّة بين الدُّول العربيَّة في القطاع السِّياحي ورسم خارطة طريق لصناعة السِّياحة في الشَّرق الأوسط.


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