مهيدات يفتتح فعاليات المؤتمر الصيدلاني السابع لأسس نقل وتخزين وتوزيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وطنا اليوم:افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء الدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات فعاليات المؤتمر الصيدلاني السابع لأسس نقل وتخزين وتوزيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنظيم من شركة ناراتك.

وأكد مهيدات على أن المؤسسة ومنذ نشأتها أخذت على عاتقها مسؤولية ضمان سلامة نقل وشحن وتخزين وتوزيع الأدوية وضمان سلامة الدواء وفاعليته كما عملت جاهدة باعتبارها الجهة الوطنية المرجعية المسؤولة عن الرقابة على الدواء وأي مستحضرات اخرى لها علاقة بعلاج الانسان على تطوير أسس نقل وتخزين الأدوية لتتطابق مع المستجدات العالمية في مختلف المجالات .

وأعرب مهيدات عن الفخر بمستوى الصناعات الدوائية الأردنية والتي باتت تصدر إلى مختلف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني بقوة.

ولفت مهيدات إلى أن مشاركة نخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص في المؤتمر وصناع القرار من مختلف الدول العربية ومن مختلف القطاعات الصيدلانية الحكومية ومشاركة مندوبين وممثلين عن مصانع وشركات ومستودعات الادوية يشكل فرصة للإطلاع على آخر المستجدات في مجال نقل وشحن وتخزين وتوزيع الأدوية وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب المختلفة ودعم المبادرات البناءة .

بدورها أشادت المدير العام لشركة ناراتك الدكتورة ربى الرحاحلة بالدعم المتواصل من الدكتور مهيدات لدعم الصناعه الدوائية والحرص على تأمين السوق المحلي بالأدوية و ضمان وصول الدواء إلى المريض بشكل آمن وفعال وبالكميات المطلوبة لتحقيق الأمن الدوائي.