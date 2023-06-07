وزير السياحة والآثار القيسي يلتقي نظيره السعودي بالبحر الميت

وطنا اليوم:التقى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، على هامش الإجتماع التاسع والأربعون للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط المُنعقد بالبحر الميت، وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره، أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومستشار الوزير هشام العبادي، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في المجال السياحي، وتشجيع السياحة البينية.

وأكد الوزير القيسي، عمق العلاقات الأخوية المتجذرة والراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

وبين الوزير القيسي، أهمية التكاملية وتعزيز سبل التعاون المشترك وتكثيف الجهود بين الطرفين في المجالات السياحية كافة، والعمل المشترك للنهوض بالقطاع السياحي في الأردن والسعودية.

ونقل الوزير السعودي الخطيب، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد.

وبحث الطرفان، عدة مواضيع بالشأن السياحي بين البلدين، أهمها تعزيز مذكرات التفاهم لما يرتقي له طموح البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، ودراسة اطلاق برامج سياحية مشتركة، والتسويق والترويج السياحي المشترك بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء تبادل الوزيران القيسي والخطيب الهدايا التذكارية.