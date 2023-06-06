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العثور على أخطر جاسوس في الولايات المتحدة ميتاً في زنزانته

منذ ساعة واحدة
العثور على أخطر جاسوس في الولايات المتحدة ميتاً في زنزانته

وطنا اليوم:عثرت السلطات الأمريكية على روبرت هانسن، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي تجسس لصالح روسيا والاتحاد السوفيتي السابق، ميتًا في زنزانته يوم الاثنين، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز.
وتم العثور على هانسن ميتاً في المجمع الإصلاحي الفيدرالي في فلورنسا بولاية كولورادو، وأعلن عن وفاته بعد محاولة اتخاذ تدابير للإنقاذ، وفقًا لكريستي بريشيرز، مديرة الاتصالات في المكتب الفيدرالي للسجون (FBOP).
وطلب الموظفون خدمات طبية طارئة وتواصلت جهود الإنقاذ، وأعلن في وقت لاحق وفاة السجين.
ولأكثر من عقدين، كان الجاسوس البالغ من العمر 79 عاماً محتجزًا في سجن فلورنسا، وقد أقر هانسن بالذنب في 15 تهمة تجسس في عام 2001 وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون إطلاق سراح مشروط.
ووصف موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي هانسن بأنه “أكثر الجواسيس ضرراً في تاريخ المكتب”.
وتحت اسم مستعار، زود هانسن الروس بمعلومات سرية للغاية تتعلق بالأمن القومي “مقابل أكثر من 1.4 مليون دولار نقداً إضافة إلى مجوهرات وأموال مصرفية”، وتعود أنشطته التجسسية إلى عام 1985، وفقًا لصفحة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولم يتضمن بيان صادر عن مصلحة السجون أي معلومات حول سبب وفاة هانسن، ولكن بريشيرز أشارت إلى عدم إصابة أي من الموظفين أو النزلاء، وتم تنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الوفاة


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