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استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال

منذ ثانيتين
استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال

وطنا اليوم:استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر عامين، الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة النبي صالح، غرب مدينة رام الله.
وكان الطفل “محمد هيثم التميمي” أصيب الخميس برصاصة من قبل قوات الاحتلال في رأسه، أثناء اقتحامها بلدة النبي صالح.
وكانت قوة من جيش الاحتلال، نصبت كمينا لمركبة عند مدخل البلدة، وطاردتها وأطلقت الرصاص الحي صوبها، مما أدى إلى إصابة الطفل برصاصة في رأسه، قبل الاعلان عن استشهاده الاثنين


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