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تل أبيب تسلم القاهرة جثمان المجند المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين

منذ 3 ثواني
تل أبيب تسلم القاهرة جثمان المجند المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين

وطنا اليوم:سلم الاحتلال الإسرائيلي، السلطات المصرية جثمان الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين، وفق ما ذكرت القناة 12 العبرية.
ونشر الإعلام العبري الليلة الماضية اسم وصورة الشهيد المصري الذي ارتقى برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال والتي أدت إلى مقتل 3 منهم .
صحيفة كان العبرية قالت: إن منفذ العملية هو الجندي المصري “محمد صلاح.”
وفور إعلان الاحتلال عن اسم الجندي الشهيد منفذ إطلاق النار صوب جنود الاحتلال على مراحل ، حتى سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر صورة الجندي.
مصدر عسكري إسرائيلي قال لموقع واللا نيوز العبري إن الجندي المصري قام بقتل الجندي والمجندة في نقطة المراقبة، سار باتجاه التلة القريبة، وهناك بنى لنفسه نقطة خاصة من الحجارة، واختبأ خلفها ليكمن للقوات التي ستأتي لاحقاً.
وبين المصدر العسكري أنه لحظة وصول قائد منطقة فاران وسار باتجاه منطقة المشتبه به، أطلق الشرطي المصري صلية رصاص صوبه، ومنها قتل الجندي إيهود دهان.
وتابع الموقع أنه على الرغم من أن قائد سلاح الجو سمح باستخدام المروحيات لملاحقة الشرطي المصري، إلا أن قائد اللواء قرر إنهاء العملية بأسرع وقت والاشتباك مع الشرطي المصري لتحيده، وعدم انتظار وصول المروحيات للموقع.

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