وطنا اليوم – كانت الأيام الماضية أسبوع كوفيد-19 بامتياز في بريطانيا. فقد حمي وطيس المعركة بشأن الطريقة التي أدارت بها حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الحرب على نازلة فايروس كورونا الجديد. ولم يكد جونسون يحسم المواجهة القضائية بين وزارة شؤون مجلس الوزراء البريطاني والقاضية المكلفة بالتحقيق في إدارة الأزمة الصحية، بقيامه بتسليم رسائل «واتساب» في هاتفه الجوال إلى لجنة التحقيق، التي ترأسها ليدي هاليت، متجاوزاً الاعتراضات الحكومية؛ حتى بدأ التحقيق يتطرق لأخطاء رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، الذي كان آنذاك وزيراً للخزانة، خصوصاً مشروع الوجبات مخفضة الثمن، الذي أطلقه لتشجيع السكان على العودة للمطاعم، وإنعاش قطاع الضيافة.

وكانت ليدي هاليت أمرت جونسون بتسليمها الرسائل بينه وبين وزراء حكومته على تطبيق «واتساب»، ومفكرته اليومية. فسارعت حكومة سوناك إلى رفض طلب رئيسة لجنة التحقيق، الذي أمر به جونسون نفسه.

وقالت وزارة شؤون مجلس الوزراء، إنها ستتقدم بطلب للقضاء بمراجعة طلب ليدي هاليت.

وتعللت الوزارة بأن تسليم مفكرة جونسون ورسائله سيمثل سابقة، قد تقود إلى تسليم الأوراق الخاصة بالوزراء إلى المحاكم. وادعت الحكومة البريطانية، أن مفكرات الوزراء ورسائلهم الخاصة لا تدخل في نطاق أغراض التحقيق الذي ترأسه ليدي هاليت. غير أن رجال القانون أجمعوا على أن القضية ستكسب، وأن الحكومة ستخسر هذه الدعوى.

وقبل أن تبدأ فصول الدعوى الحكومية ضد ليدي هاليت، سارع جونسون بتسليم هاتفه الجوال إلى لجنة التحقيق. وأعلن أنه لا يريد لأوراقه الخاصة أن تكون اختباراً قضائياً للآخرين. وذكر جونسون، أن هاتفه الذي سلمه إلى لجنة التحقيق يحوي رسائل واتساب من ربيع 2021. وأضاف، أن الرسائل السابقة كانت في هاتف آخر طلب منه مستشاروه الأمنيون في رئاسة الحكومة التخلص منه نهائياً بسبب مخاوف أمنية. وأوضح، أن وزارة شؤون مجلس الوزراء أزاحت أكثر من 20 مفكرة دوّن عليها ملاحظاته. وبما أن ليدي هاليت طلبت الاطلاع على تلك الدفاتر، فقد طلب رئيس الوزراء السابق من الوزارة إعطاءها للجنة التحقيق. وزاد، أنه إذا رفضت الوزارة، فسيطلب منها أن تعيد إليه دفاتره الخاصة، حتى يمكنه تسليمها إلى لجنة التحقيق. وأوضح جونسون، أنه طلب من مسؤولي الأمن في رئاسة الحكومة إعادة تشغيل هاتفه السابق، الذي طلب منه مستشاروه الأمنيون إغلاقه نهائياً، حتى يستطيع استرداد الرسائل القديمة وإعطاءها إلى لجنة ليدي هيذر هاليت.

وأعلنت الحكومة الحالية، أنها تأمل بأن تتمكن المحكمة العليا من النظر في دعواها بشأن صلاحيات لجنة التحقيق للحصول على الأدلة التي تريدها. ورجح خبراء قانونيون، أن المحكمة ستخلص إلى أن من حق ليدي هاليت أن تطلب المواد التي تريدها لتتمكن من التوصل إلى نتيجة نهائية لتحقيقها.