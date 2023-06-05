كشفت إدارة الطيران الأمريكية الفيدرالية أن صوت الانفجار الذي سمع دويه في العاصمة واشنطن، اليوم الأحد، ناجم عن تحطم طائرة رجل أعمال من طراز Cessna Citation جنوب شرق ولاية فرجينيا.

وأفادت الإدارة بأن الطائرة تحطمت يوم الأحد الـ 4 من يونيو الجاري، قرابة الساعة 15:00 “22:00 بتوقيت موسكو”، في منطقة جبلية قليلة السكان جنوب غرب ولاية فرجينيا، حيث أقلعت من مطار إليزابيثتون (تينيسي) وكانت متجهة إلى مطار لونغ آيلاند ماك آرثر في نيويورك.

وأكدت أن سلطات الطيران الأمريكية ستحقق في حيثيات الحادث، وأن المعلومات الحالية ليست نهائية.

وأضافت أن “المجلس الوطني لسلامة النقل سيكون مسؤولا عن التحقيق وسيقدم كافة التحديثات الإضافية”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن طائرة خاصة من طراز Cessna Citation تحطمت في ولاية فرجينيا، عقب تحليقها فوق منطقة محظورة في العاصمة واشنطن، ما أثار استنفارا في البنتاغون وتم إرسال طائرة مقاتلة من طراز “إف-16” لاعتراضها، ما تسبب بدوي انفجار سمع في المنطقة بأكملها، وتسبب بحالة من الذعر.

أفاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بسماعهم دوي انفجار هائل في المدينة، قال بعضهم إنه هز منازلهم، ويعتقد الكثيرون أن طائرة صغيرة حلقت فوق منطقة محظورة في واشنطن، ما دفع البنتاغون إلى إطلاق طائرة مقاتلة للتصدي لها عصر يوم الأحد.

عقب ذلك بوقت قصير، أكدت السلطات العسكرية الأمريكية أن طائرة مقاتلة من طراز “إف-16” كسرت حاجز الصوت فوق خليج تشيسابيك، ما تسبب في صدور صوت “انفجار” عال.

وأعلن مكتب إدارة الطوارئ بمدينة أنابوليس أن صوت الانفجار ناجم عن كسر مقاتلة حربية لجدار الصوت، “انفجار صوتي”.