وطنا اليوم:شيع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوده القتلى الذين قتلوا برصاص جندي مصري، السبت، في اشتباك وقع بالقرب من الحدود مع مصر.
وكان أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق السبت مقتل 3 من جنوده وإصابة ضابط برصاص شرطي مصري قرب الحدود مع مصر، في حادثة بدأت بإطلاق نار على الجنود، ثم تلاها بعد ساعات اشتباك.
بدوره قال مصدر في الجيش المصري: إن عنصر أمن مصريا اجتاز الحدود في أثناء “مطاردة عناصر تهريب المخدرات”، فوقع تبادل إطلاق نار أدى إلى “مقتل 3 أفراد من عناصر جيش الاحتلال وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري”.
وأظهرت مقاطع فيديو لمشاركة جنود الاحتلال في تشيع جثامين العناصر القتلى الذي قتلوا في الاشتباك
تشييع جنود الاحتلال الذين قتلوا برصاص جندي مصري
وطنا اليوم:شيع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوده القتلى الذين قتلوا برصاص جندي مصري، السبت، في اشتباك وقع بالقرب من الحدود مع مصر.