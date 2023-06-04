تشييع جنود الاحتلال الذين قتلوا برصاص جندي مصري

وطنا اليوم:شيع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوده القتلى الذين قتلوا برصاص جندي مصري، السبت، في اشتباك وقع بالقرب من الحدود مع مصر.

وكان أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق السبت مقتل 3 من جنوده وإصابة ضابط برصاص شرطي مصري قرب الحدود مع مصر، في حادثة بدأت بإطلاق نار على الجنود، ثم تلاها بعد ساعات اشتباك.

بدوره قال مصدر في الجيش المصري: إن عنصر أمن مصريا اجتاز الحدود في أثناء “مطاردة عناصر تهريب المخدرات”، فوقع تبادل إطلاق نار أدى إلى “مقتل 3 أفراد من عناصر جيش الاحتلال وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري”.

وأظهرت مقاطع فيديو لمشاركة جنود الاحتلال في تشيع جثامين العناصر القتلى الذي قتلوا في الاشتباك