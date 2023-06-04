السعودية ومنتجون في أوبك+ يعلنون تخفيضات طوعية في إنتاج النفط

وطنا اليوم:لحقت 5 دول (روسيا، العراق، سلطنة عُمان، الإمارات، الجزائر) بقرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية عام 2024.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق”أوبك+”.

وذكر المصدر أن هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ”أوبك+” في 4 يونيو 2023.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم غير مسبوق.

وكشفت وزارة الطاقة السعودية إن المملكة “ستقوم بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من

شهر يوليو لمدة شهر قابل للتمديد.

في نفس السياق، أعلنت روسيا، عن قرار مماثل بالقرار السعودي وقررت تمديد تخفيضاتها الطوعية من الإنتاج لنهاية 2024.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بعد اجتماع لتحالف “أوبك+”، إن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+”، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في أبريل/ نيسان.

وقال نوفاك: “الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك+ في الرابع من يونيو 2023”.

وتابع الوزير الروسي: “نرى أن سوق النفط متوازنة بشكل أو بآخر ونلاحظ زيادة في الطلب.. نراقب عن كثب تعافي الصين من تداعيات جائحة كورونا”، مضيفا أن “أوبك+” وافقت على خفض إجمالي قدره 3.66 مليون برميل.

فيما قرر العراق أيضا تمديد خفضه الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل حتى نهاية 2024، كذلك قررت سلطنة عمان تمديد الخفض الطوعي للإنتاج البالغ 40 ألف برميل حتى نهاية 2024.

كما قررا كل من الإمارات والجزائر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألف و48 ألف برميل يوميا على التوالي حتى نهاية 2024.

ووفق حسابات “رويترز” القائمة على بيان “أوبك”، فإن المنظمة ستخفض مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية